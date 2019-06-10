Sivas'ta dolu etkili oldu
3 saat önce
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:33 Kaynak: AA
'ın Altınyayla
ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkili olan dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yağışın ekili alanlarda hasara neden olduğu öğrenildi.
Öte yandan il merkezinde sağanak da etkili oldu.
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