Son Dakika Haberleri: Sivas'ta dolu etkili oldu
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Sivas'ta dolu etkili oldu

3 saat önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkili olan dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yağışın ekili alanlarda hasara neden olduğu öğrenildi.
Öte yandan il merkezinde sağanak da etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Altınyayla, Sivas, Güncel
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