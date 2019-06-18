Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
1 saat önce
Sivas'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdüGeçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
Geçtiğimiz gün Kangal
ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yarhisar köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazilerini de olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan ilçe merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - SİVAS
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