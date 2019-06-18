Son Dakika Haberleri: Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

1 saat önce

Sivas'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdüGeçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü, System.String[]
Sivas'ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Geçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yarhisar köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazilerini de olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan ilçe merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Kangal, Sivas, Dolu Yağışı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]