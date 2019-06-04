Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
1 saat önce
Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattıSİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
SİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas'ın Zara ve Gürün
ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken bir çok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı.
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