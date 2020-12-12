Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

12.12.2020 11:01
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Ekinci köyünden ilçe merkezine giden Zekai Akbulut, Karacahisar köyü yakınlarında domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürüyü gören otomobil sürücüsü Zekai Akbulut ile yanındaki Alican Usanmaz şaşırdı. Yiyecek arayan domuzlar bir süre aracın önünde aldırış etmeden sürü halinde gezindi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında karanlıkta gözden kayboldu.


Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

Karacahisar, İmranlı, Ekinci, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika


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