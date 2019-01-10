Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Dondurucu Soğuk Hava

Sivas'ta Dondurucu Soğuk Hava

2 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Sivas'ta Dondurucu Soğuk Hava, System.String[]
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Sivas ve ilçelerinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı göl ve şelaleler, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Sıcaklıkların sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde, piknikçilerin yaz aylarında uğrak yeri olan Sızır Şelalesi de buzla kaplandı.

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu, yaptığı açıklamada, şelalenin 4 mevsim güzellikler sunduğunu belirtti.

Sivas'tan ve şehir dışından şelaleyi görmek için gelecek misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Göksu, dondurucu soğukların şelaleye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:21 Kaynak: AA

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