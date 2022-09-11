Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

11.09.2022 22:44
Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. (54) balkon penceresinden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çarşıbaşı, Afyon, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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