Sivas'ta dört muhtarlık için yeniden sandığa gidilecek

Sivas'ta üç muhtarlıkta yeniden sandığa gidilecek.

Sivas'ta üç muhtarlıkta yeniden sandığa gidilecek.



Sivas'ta Merkez İlçe Seçim Kuruluna bağlı üç köy ve bir mahallede muhtarlar ve bir azanın belirlenmesi için 2 Haziran tarihinde yeniden sandık başına gidilecek. 31 Mart mahalli idareler seçiminde seçimleri kazanan Halil Rıfat Paşa Mahallesi ve Kumyurt köyü muhtar adaylarının, seçimden sonra yapılan inceleme sonrasında muhtarlık şartlarını yerine getirmedikleri tespit edildi. Gümüşdere köyünde seçimi kazanan muhtar adayı ise mazbatasını aldıktan sonra istifa etti. Hafik Bayramtepe köyü muhtarı ise vefat etti.



Bu dört muhtarlıkta 2 Haziran tarihlerinde yapılacak ara seçimlerde sandık başına gidecek seçmenler yeni muhtarları belirleyecek. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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