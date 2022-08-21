Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi otogar önünde meydana geldi. Y.S. (53) isimli sürücü 29 DK 275 plakalı Fiat marka araç ile drift atarken refüje çıktı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü yaralı olmasına rağmen kaçmaya başladı. Toptancılar sitesine kadar kaçan sürücü burada fenalaşınca durmak zorunda kaldı. Alkollü olduğu düşünülen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Drift atarken refüje çıktı, yaralı olarak kaçtı, fenalaşınca durdu - Son Dakika

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