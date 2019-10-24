Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'drift' yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Sivas'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sürücünün Alper Tunga Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Plakası tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Sivas'ta drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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