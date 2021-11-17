Drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse de drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve hatalı şerit değiştiren sürücülerin uyarıldığı denetimde, trafik polisleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ekipler, belirlenen araçları uygulama noktasında durdurdu, sürücü ve araç belgelerini kontrol etti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Sivas- Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayan sürücüler drone ile belirlendi.

Sivas 'ta, trafik polisleri tarafından drone destekli denetim yapıldı.

Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor

Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam

Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı