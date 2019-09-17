Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Duman-7" operasyonu
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Sivas'ta "Duman-7" operasyonu

22 dakika önce

Sivas'ta düzenlenen operasyonda, kaçak oldukları belirtilen 338 kilogram tütün ile 675 paket sigara ele geçirildi.

Sivas'ta

Sivas'ta düzenlenen operasyonda, kaçak oldukları belirtilen 338 kilogram tütün ile 675 paket sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kaçak tütün ve tütün mamullerini satanlara yönelik eş zamanlı "Duman-7" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, il merkezi ile İmranlı, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde 338 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 675 paket kaçak sigara, 17 bin 500 boş makaron, 4 eloktronik sigara, 49 elektronik sigara likiti, 21 sigara makinesi ve 230 tütün kağıdı ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 iş yeri sahibine 10 bin 917 lira idari para cezası uygularken, 7 iş yeri sahibine ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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