Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Sayın'ın başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Asayiş Şube Müdürü Recep Köse, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Sefa Metin'in katılımıyla dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

İş yerleri, kafeler ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde Sayın, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren iş yerlerine teşekkür ederek, sigaranın zararları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sayın, denetim sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizi dolaşarak sigara konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Sigara hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konu. İşletmelerimizin bu konuda daha hassas davranmasını rica ediyoruz. Toplumumuzun sağlığını korunmak için sigara yasağına uymamız gerekiyor. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla işletmelerimizi gezerek vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlattık."