Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Son Dakika

Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi

6 saat önce

Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

Sivas'ta

Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Sayın'ın başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Asayiş Şube Müdürü Recep Köse, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Sefa Metin'in katılımıyla dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

İş yerleri, kafeler ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde Sayın, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren iş yerlerine teşekkür ederek, sigaranın zararları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sayın, denetim sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizi dolaşarak sigara konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Sigara hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konu. İşletmelerimizin bu konuda daha hassas davranmasını rica ediyoruz. Toplumumuzun sağlığını korunmak için sigara yasağına uymamız gerekiyor. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla işletmelerimizi gezerek vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlattık."

Mehmet Sayın, Kayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı
Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti

Son Dakika Haberleri
15:36 Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - Son Dakika
15:36 Hint okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
15:36 Hint okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
15:36 İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3 - Son Dakika
15:31 Dereden çıkardıkları yavru kediyi hayata döndürmek için bir saat uğraştılar - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:38:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]