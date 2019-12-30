Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Son Dakika

Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi

6 saat önce

Sivas'ta üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

Sivas'ta

Sivas'ta üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi. Denetimler dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Denetime İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç başkanlık yaptı.


Kafelerde yapılan denetimlerde Moğolkoç, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren iş yerlerine teşekkür ederek, sigaranın zararları konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu. - SİVAS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
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