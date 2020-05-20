Sivas'ta dünkü cinayetin şüphelisi adliyede - Son Dakika

Sivas'ta dünkü cinayetin şüphelisi adliyede

SİVAS'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i (35) tabancayla öldüren ve yanında bulunan Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Ö. (30) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Çağdaş Ö. ile alacek-verecek meselesi yüzünhden husumetli olduğu ileri sürülen Uğur A. ve Ferhat Şahin mesire alanında gezerken karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağdaş Ö. tabancayla Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur A. ise bacaklarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uğur A., sağlık görevlilerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Ferhat Şahin ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından Ferhat Şahin, saat 12.30'da Yukarı Tekke Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinden kaçan şüqpheli Çağdaş Ö., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Ggözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Çağdaş Ö.'nün işlemleri bugün öğle saatlerinde tamamlandı. Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.