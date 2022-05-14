Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, kentteki çiftçilere 2021'de yaklaşık 300 milyon lira destek sağlandığını, 2022'de ise bu rakamın 500 milyon liraya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sivas Ziraat Odası tarafından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Şehit Adem Koç İlkokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda söz alan Yıldız, kentin coğrafi yapısıyla Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önde gelen iller arasında yer aldığını vurguladı.

Yıldız, tarımın ülke çapında çok önemli bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "Tarım, milli güvenlik kadar önemli stratejik bir sektör. Bunu pandemi döneminde hep birlikte gördük. Dolayısıyla daha çok çalışıp, birim alandan daha fazla ürün elde etmemiz gerekiyor." dedi.

Bakanlık desteğinin 500 milyon lirayı bulması bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme ödemeleriyle çiftçinin yanında olmaya devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızın desteklemeleri çok önemli. Sivas'ta 2021 yılında yaklaşık 300 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 500 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yerel kaynakları kullanarak İl Özel İdare, DAP ve ORAN Kalınma Ajansının destekleriyle yine maliyetleri azaltma noktasında elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz."

Yıldız, geçen yıl kuraklığa bağlı üretimde düşüş yaşandığını da hatırlatarak, şu an bölgede yağışların iyi olduğunu ve bu düşüşü telafi edeceklerini söyledi.

"Pandemide çiftçilerimiz halkı için çalışmıştır"

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da Kovid-19 salgını döneminde çiftçilerin tüm risklere rağmen üretime devam ettiğini vurgulayarak, "Beslenmek, yaşamın gerçeğidir. Her ne şart altında olursa olsun insanlık, besine ve beslenmeye muhtaçtır. Özellikle pandemi döneminde herkes içeride kalırken çiftçimiz halkı için çalışmıştır. İşte 14 Mayıs, kahramanlarımızın yani çiftçilerimizin günüdür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçiler müzik eşliğinde Sivas halayı çekti, davetlilere kentin yöresel lezzetlerden "glik" ikram edildi, kadın çiftçilere çiçek verildi.