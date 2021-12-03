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Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Son Dakika

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

03.12.2021 14:17

Sivas'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nde düzenlenen farkındalık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler kapsamında, Vali Salih Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve engelliler, daha sonra Savaş Atları Müzesi'ni gezdi.

Ayhan, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam eden etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde engellilerin yaşamını kolaylaştıracak önemli adımlar atıldığını belirterek, "Toplum engellisi, engelsizi, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle bir bütündür. Sağlık ve huzurlu bir toplum ancak herkese kendini geliştirebileceği imkanların sunulmasıyla mümkündür. Şu an içerisinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz, tüm engelli kardeşlerimizin sosyal yaşam standardının yükseltilmesine yönelik Türkiye'ye örnek önemli bir çalışmamız." diye konuştu.

Ayhan, burada engellilerin kişisel gelişimine yönelik bireysel ve grup terapilerinin yanı sıra, sağlık hizmetleri ve çeşitli atölyelerin olacağına dikkati çekerek, "Örneğin engellilere yönelik atla terapi programı Türkiye'de ilk olacak. Şehrimize kazandırmış olduğumuz Hamidiye Kültür Bahçesi'nde hayata geçirmiş olduğumuz böyle bir alanın varlığı oldukça anlamlı. Çünkü yaptığımız projelerin sadece bir kesimi değil burası gibi bütün kesimi kucaklayacak projeler olmasını istiyoruz. Buranın yapımında ajanslardan, Sanayi Bakanlığından destek aldık ama çok büyük bir kesimi İl Özel İdaresi tarafından karşılandı." ifadelerini kullandı.

Ayhan, konuşmasının ardından engelli vatandaşlara tek tek çiçek verdi.

Valilik makamında engelli dernekleri temsilcileri ve engellileri de kabul eden Ayhan, engelli Dürdane Kandil (41) ile Mertcan Çoban'ı (20) makam koltuğuna oturttu.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı telefonla arayan Ayhan, daha sonra telefonu Kandil'e vererek Akçay'a talimat vermesini istedi.

Etkinlikler, Ayhan'ın engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Son Dakika


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