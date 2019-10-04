Sivas'ta Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliği

SİVAS'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliği kapsamında yabani hayvan fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı etkinliği düzenlendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri canlı yılan ve yırtıcı kuşları ellerine alarak yakından ilgilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen yabani hayvanlar fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı yapıldı. Etkinliğe canlı olarak yılan, şahin, doğan, kartal, kaplumbağa gibi canlı hayvanlar da getirildi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, ilk başta çekindikleri hayvanlar ile yakından ilgilendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri yılan ve yırtıcı diye tabir edilen kuşları ellerine alma cesareti gösterdi. Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise yılanı boynuna doladı. Etkinliğe katılanlar canlı hayvanlar ile bol fotoğraf çektirdi.

'TÜM SOKAK HAYVANLARINA MİKROÇİP TAKILACAK'

Canlı serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nden dolayı tüm canlılara yönelik yapılan kötü muameleyi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. İlimizde de sokak hayvanları ile ilgili kurumlarımız güzel çalışmalar yapmaktadırlar. Eksikler var mıdır Elbette vardır. Onları da en yakın zamanda gidereceğiz. Bu farkındalığı arttırmak, bu duyarlılığı oluşturmak, beraber yaşadığımız dünyada onların hakkı olduğunu düşünerek, hem inancımızın gereği hem de insaniyetimizin gereği buna yönelik güzel çalışmalar yapılmaktadır. İl Hayvan Hakları Kurulu toplantısında aldığımız karar doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması yapmaktayız. Hayvanların nerede olduğunu, hangi muameleden geçtiğini, ne tür işlemler yapıldığını takip etmek, kontrol etmek ve bu konuda olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için. Bu uygulamaya karşı gelen, direnç gösterenlere de idari işlemler yapılacaktır. Bunu hem bir eğitim ve kültür meselesi olarak görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurala karşı gelene de gerekli müeyyideyi uygulamak mükellefiyetimizdir. Ortak yaşadığımız bu dünyada beraber huzurlu yaşamak temel hedefimiz. Onların da hakkı olduğunun bilinci içerisindeyiz. Mikroçip uygulaması örnek olacak. Sivas bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda duyarlılığı olan bir ilimiz. İlk olarak burada başlatacağız, inşallah bu dalga dalga bu uygulama tüm ülkeye yayılacak dedi.