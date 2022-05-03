Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN - Son Dakika
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Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN

03.05.2022 11:36

Gelen son dakika haberine göre SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzeri 10'uncu kilometrede yaşandı. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halindeki Hüseyin Güller(49) yönetimindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şeve düşükten sonra TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Serkan Güller (27), Keziban Günal (48), Esra Çiçek (26), Elif Çiçek (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Güller, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Hüseyin Güller, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN
Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | SİVAS'TA OTOMOBİL ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI - 2 YENİDEN - Son Dakika
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