Sivas'ta düzenlenecek ulusal yarışın hazırlıkları sürüyor

Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde yapılacak olan 'ASELSAN Savunma Sanayi 10 kilometre Ulusal Yol Koşusu' hazırlıkları devam ediyor.



Bu kapsamda Sivas ASELSAN Genel Müdürü Murat Şahin, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdür Vekili Oğuz Doğan, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ertuğrul Yalçın, Ayhan Bayhan, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ve Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde yapılacak olan ulusal yol koşusu hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdiler. Vali Salih Ayhan ise, ulusal yol koşusunda Sivas Valiliği olarak üzerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.



Öte yandan heyecan dolu ulusal yol koşusu 13 Ekim Pazar günü çok sayıda sporcunun katılımı ile kent meydanından start alacak. - SİVAS