Sivas'ta düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Sivas'ta yapılan "2021 Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası" sona erdi. Turnuva sonunda Karainci Cami takımı şampiyon oldu.

Sivas Belediyesi öncülüğünde "2021 Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası" ödül töreni, Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, final müsabakasını takip ederek sporcuların heyecanına ortak oldu.

Daha sonra Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Programda İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman birer konuşma yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Genç dostu belediyecilik anlayışı ile bu tür faydalı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz ve gençlerin de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Salih Ayhan, tebrik etti

Turnuvaya katılan 16 takım, 250 sporcuyu tebrik eden Vali Salih Ayhan ise, çocukların yaz aktiviteleri ile zamanını en iyi şekilde değerlendirdiğini, akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin ve turnuvaların da önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi. Karainci Cami takımı şampiyon, Keziban Hatun İstiklal Cami takımı ikinci, Köy Hizmetleri Cami takımı üçüncü ve Ali Muhtar Cami takımı dördüncü oldu. - SİVAS