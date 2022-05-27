Uluslararası robot yarışması sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası robot yarışması sona erdi

27.05.2022 19:47

Sivas'ta, Türkiye ve Azerbaycan'dan 1021 takım ve 2 bin 911 öğrencinin katılımıyla düzenlenen uluslararası robot yarışması ödül töreniyle sona erdi.

Sivas'ta, Türkiye ve Azerbaycan'dan 1021 takım ve 2 bin 911 öğrencinin katılımıyla düzenlenen uluslararası robot yarışması ödül töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye'nin uluslararası arenada sesinin gür çıkması için teknolojiye çok büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Milli teknoloji hamlesinin, Türkiye'nin kritik teknolojik alanlarında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesi ve bu çıtayı çok daha yükseklere çıkarabilme hedefinin en önemli mihenk taşı olduğunu görüyoruz. Ülke olarak bu amaca ulaşabilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve iş gücüne sahibiz. Ben meydanda gördüğüm bu heyecana baktığımda çok ümitli olduğumu söyleyebilirim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise uluslararası robot yarışmasının tamamen akıllı teknolojilere uygun şekilde yapıldığına dikkati çekerek, bu konuda donanımlı gençlerin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 4 gün boyunca şenlik havasında süren yarışmanın ödül törenine geçildi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde 66, tematik robotlar kategorisinde 552, yapay zeka kategorisine 27 ve akıllı teknolojiler kategorisinde 376 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, akademisyenler ve alanında uzman isimlerin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 48 proje için toplamda 204 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Uluslararası robot yarışması sona erdi
Uluslararası robot yarışması sona erdi
Uluslararası robot yarışması sona erdi
Uluslararası robot yarışması sona erdi

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Kaynak: AA

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