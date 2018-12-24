Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" Konferansı

Sivas'ta "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" Konferansı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" konulu konferans düzenlendi.

Sivas'ta
Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" konulu konferans düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Kulübü tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen konferansa Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hasan Tunçel konuşmacı olarak katıldı.

Tunçel, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yanları, kullanan kişilerin bu doğrultuda bilinçli kullanıp kullanmadığı doğrultusunda neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Delice, programda yaptığı konuşmada, bilinçlendirme açısından önemli bir etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mazlum ise günümüzde iletişim ve bilişim dönemi sürecinin yaşandığını belirterek, "Bu anlamda bilgi toplumu, dijital toplum gibi kavramlarda çok sıkça kullanılır hale geldi." ifadelerini kullandı.

Sosyoloji Kulüp Başkanı Melike Albayrak da "Siber suç, herhangi bir bilişim sisteminin güvenliğini tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmak, kişi veya kişilerin haklarına karşı bilişim sistemlerinin kullanılarak gerçekleştirdiği suçların tümüdür." açıklamasında bulundu.

Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:49 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:21:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]