Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü "tekerlekli sandalye" ile güldürdü - Son Dakika
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Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü "tekerlekli sandalye" ile güldürdü

12.05.2022 16:53

Sivas'ta yatağa bağlı yaşayan 5 engellinin ailelerine Engelliler Haftasında eczacılar odası tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sivas'ta yatağa bağlı yaşayan 5 engellinin ailelerine Engelliler Haftasında eczacılar odası tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde hafta dolayısıyla düzenlenen programa söz konusu engelli vatandaşların aileleri katıldı.

Burada 5 engellinin ailelerine, Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren ve dernek başkanı Halil Geçkil tarafından üzerinde isimleri yazılı olan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özel bireyleri sevindirmenin gurunu yaşadıklarını belirterek, "Biliyorsunuz 2 gün sonra 14 Mayıs Eczacılık Günü. Dolayısıyla bizim günümüz de Engelliler Haftasına denk geliyor. Hepimiz engelli adayı olabiliriz. Bu süreçte meslektaşlarımızla güzel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek istedik." dedi.

Kentteki eczacılara örnek davranışlarından dolayı teşekkür eden Geçkil ise tekerlekli sandalyeleri, bir çoğu hem zihinsel hem de bedensel engelli olan, yatağa bağlı hayatını devam ettiren gerçek ihtiyaç sahibi özel bireylerin ailelerine teslim ettiklerini vurguladı.

Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü
Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü tekerlekli sandalye ile güldürdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü 'tekerlekli sandalye' ile güldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta eczacılar 5 engellinin yüzünü "tekerlekli sandalye" ile güldürdü - Son Dakika
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