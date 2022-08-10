Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı - Son Dakika
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Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı

10.08.2022 16:52

SİVAS'ta, eğitim sırasında bindiği attan dengesini kaybederek baş üstü düşen Rümeysa Konuksever (33), ağır yaralandı.

SİVAS'ta eğitim için bindiği attan dengesini kaybederek düşen Rümeysa Konuksever (33), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mahallesinde bulunan bir at çiftliği yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce Hollanda'dan tatil için Sivas'a gelen ve eğitim aldığı atla araziye çıkan Rümeysa Konuksever, hayvanı koşturduğu sırada dengesini kaybederek baş üstü yere düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Konuksever, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Konuksever'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Hollanda, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı - Son Dakika
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