Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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