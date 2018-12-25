Sivas'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Sivas
'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan
da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:30 Kaynak: AA
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Son Dakika! Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi
Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık