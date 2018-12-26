Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

58 dakika önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma-don olayı beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı da aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:28 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:26:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]