Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:33 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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