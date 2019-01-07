Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

14 dakika önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel
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