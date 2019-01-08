Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:53:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]