Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Sivas'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Sivas'ta eğitime kar engeliSİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zara ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe sakinleri yollarda yürümekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaflar karla kapanan iş yerlerinin önünü açmakta güçlük çekti. İlçe Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olaylarını dikkate alınarak okulları bugün geçerli olmak üzere 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. İl genelinde ise kar nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ZARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

Kar yağışı ayrıca Zara ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verdi.

Sivas'ta eğitime kar engeli

İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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