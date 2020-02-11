Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Sivas'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.


Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar kendini tekrar gösterdi. Gece oluşabilecek buzlanmada ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğiteme bir gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 21 derecede havaya atılan su, yere buz taneciği olarak düştü
Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü İnternet üzerinden satışa çıkarılan mancınığı görenler gözlerine inanamadı Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]