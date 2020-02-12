Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Sivas'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılan açıklamada, kuvvetli buzlanma, don olayı ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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