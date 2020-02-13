Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Sivas'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Sivas'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte bu gece ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılarak kuvvetli buzlanma, don ve sis beklendiği kaydedildi.


Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]