Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitimin Alt Yapısı Görüşüldü

Sivas'ta Eğitimin Alt Yapısı Görüşüldü

1 saat önce

İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda Sivas'ta yürütülecek eğitimin fiziksel alt yapısını güçlendirme çalışmaları değerlendirildi.

Sivas'ta Eğitimin Alt Yapısı Görüşüldü, System.String[]
İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda Sivas'ta yürütülecek eğitimin fiziksel alt yapısını güçlendirme çalışmaları değerlendirildi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi, her yıl bütçesinin önemli bir bölümünü eğitim hizmetlerine ayırarak bakım onarım ve yeni yapımlar gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresi kentte onarım gerektiren okullarda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni derslikler kazandırıyor.

2019 yılı içerisinde Sivas'ta yürütülecek eğitimin fiziksel alt yapısını güçlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla, idare binasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2018 yılı içerisinde başlanıp bitirilen işler ve 2019 yılı içerisinde eğitim alanında yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Yaya ve ilgili teknik personel katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eğitimin Alt Yapısı Görüşüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]