Sivas'ta Ekim'de 983 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.



TÜİK'ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Ekim ayında bin 280 konutun satıldığı Sivas'ta 2019'un aynı ayında satılan konut sayısı 297 adet azalarak 983'e geriledi. 983 konutun 302'sini ipotekli satış, 681'ini ise diğer satış grubu oluşturdu.



TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta Ekim ayında satılan 983 konutun 491'ini ilk satış, 492'sini ikinci el satış teşkil etti.



Sivas'ta 2019'un Ocak-Ekim ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018'in Ocak - Ekim döneminde 9 bin 42 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayları arasında 6 bin 878 konut satılabildi. 6 bin 878 konutun bin 538'ini ipotekli satışlar, 5 bin 340'ını ise diğer satışlar oluşturdu. - SİVAS