Sivas'ın Kangal ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişinin yardımına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti.
İlçeye bağlı Sarıpınar köyünde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki Berna Yıldırım'ın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.
İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Son Dakika