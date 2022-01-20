Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki kalp hastası için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Bağlıçay köyü sakinlerinden 48 yaşındaki Bülent Kuru rahatsızlandı.
Kuru'nun yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, tipi nedeniyle köye ulaşamadı.
Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Kuru, ambulansla evinden alınarak Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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