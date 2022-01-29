Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi karla mücadele ve sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Karasar köyünde yaşayan Hasan Karahan rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.
Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca, Karayolları Höbek Bakım Evi ekipleri yolu açarak sağlık çalışanlarını köye ulaştırdı.
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Karahan tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti - Son Dakika