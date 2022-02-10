Üye Girişi
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti - Son Dakika

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

10.02.2022 21:08

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki böbrek hastası Şengül Kaya rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Altınyayla İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Kaya'yı ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti
Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

YORUMLAR
500

Altınyayla, Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:55 Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 21:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement