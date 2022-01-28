Üye Girişi
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti - Son Dakika

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti

28.01.2022 15:35
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti

Suşehri ve Gürün ilçelerinde tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan kişileri karla mücadele ve sağlık ekipleri hastanelere ulaştırdı.

Suşehri ve Gürün ilçelerinde tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan kişileri karla mücadele ve sağlık ekipleri hastanelere ulaştırdı.

Suşehri'ne bağlı Kavşut köyünde yaşayan Kovid-19 hastası 58 yaşındaki Elif Polat'ın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, tedavi altına alındı.

Gürün ilçesi Yazyurdu köyünde ise yüksek tansiyon hastası 60 yaşındaki Gülbahar Uç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yolu açılan köyden Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, merkeze bağlı Bademkaya grup yolunda devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'den bilgi aldı.

Algın, "Ekip olarak gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. İl genelinde 93 araç ve 136 personelle yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Güçlü bir filomuz ve tecrübemiz var." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti

YORUMLAR
500

Hisarcık, Suşehri, Gürün, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti - Son Dakika


İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi! İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!         
15:44
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor         
15:40
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış         
15:26
Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?         
15:11
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi?         
13:56
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski bir belediye başkanının evinde kendi modern kölelik sisteminde kullandığı, işçileri hapsettiği hücreler bulundu.
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
15:11 Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta ekipler yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement