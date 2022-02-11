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Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

11.02.2022 16:33
Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin mücadelesiyle yolu kardan kapanan köydeki hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin mücadelesiyle yolu kardan kapanan köydeki hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsrafil Şahin, yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri durumu, İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen ambulans yaklaşık 2 saatte köye ulaştı.

İlk muayenesi köyde yapılan Şahin, daha sonra Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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112 Acil, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Son Dakika
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