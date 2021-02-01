Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

01.02.2021 10:26
Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

SİVAS'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün itibari ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 311 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7'si bıçaklı, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 kişilik personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen çalışan ekipler, kardan kapalı yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.


YORUMLAR
500
Çobanlar için ağaçta otel yaptı Çobanlar için ağaçta otel yaptı Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek şehit gazetecisinin eşyaları bağışlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek şehit gazetecisinin eşyaları bağışlandı YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ
Kaynak: DHA

Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:03 Ahmet Davutoğlu'nu üzecek anket! Listenin 10. sırasında yer bulup, yüzde 0.7 oy alabildi
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:54:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement