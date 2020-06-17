Sivas'ta ele geçirilen patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

Sivas'ta düğün salonlarında yapılan volkan gösterilerinde kullanılan malzemelerin kaçak üretildiği evde ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dün ele geçirilen patlayıcı maddeleri kentteki bir arazide kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Yiğitler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından eve giden polisler, kol, kaş ve saçlarında yanık oluşan H.E'yi (38) yaralı halde bulmuştu.

Evde inceleme yapan polisler, çok sayıda kullanıma hazır ve hazır hale getirilmeyi bekleyen, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen kimyasal malzemeler ele geçirmişti.



Evde bulunan R.K. (48) de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Kimyasal malzemelerin düğün salonlarına "karpit ve volkan" diye isimlendirilen, renkli sis ve kıvılcım yayan malzemelerin hazırlanmasında kullanıldığı, patlamanın bunlar nedeniyle meydana geldiği öğrenilmişti.