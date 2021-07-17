Sivas'ta elektrikli scooter dönemi başladı - Son Dakika

Sivas'ta elektrikli scooter dönemi başladı

Sivas Belediyesince kentte farklı noktalara yerleştirilen çok sayıda elektrikli scooter, hizmete girdi.

Sivas Belediyesince kentte farklı noktalara yerleştirilen çok sayıda elektrikli scooter, hizmete girdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve milli elektrikli scooterlar, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in katılımıyla tanıtıldı. Kısa mesafede çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan scooterlar, ilk olarak piknik, mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarına yerleştirildi. Belediye Başkanı Bilgin, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı "Birlikte spor yapalım" teklifini ise geri çevirmedi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda gençlerle yarışan Bilgin, koşuda gençlere yetişemeyince scootera binerek bitiş çizgisine ulaştı. Bilgin'in gençlerle yarışı renkli görüntüler oluşturdu.

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