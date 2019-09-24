Son Dakika Haberleri: Sivas'ta elma ağacı çiçek açtı
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Sivas'ta elma ağacı çiçek açtı

1 saat önce

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaç yapraklarını dökmeye başlarken, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasındaki bazı meyve ağaçlarının çiçek açması dikkat çekti.

Sivas'ta elma ağacı çiçek açtı, System.String[]

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaç yapraklarını dökmeye başlarken, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasındaki bazı meyve ağaçlarının çiçek açması dikkat çekti.


Sonbahar mevsimin gelmesi ile birlikte sararan yapraklar dökülmeye başlarken, gün içerisinde hava sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi meyve ağaçlarının yeniden çiçek açmasına neden oldu.


Araplı Kasabasında hayvancılık yapan 57 yaşındaki Mustafa Bükücü, bu mevsimde elma ağacının çiçek açmasına çok şaşırdıklarını söyleyerek "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Hayvanlarımı otlatırken gördüm. Mevsimlerin iklimlerin değişiminden oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açmış" dedi. - YOZGAT

Sorgun, Araplı, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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