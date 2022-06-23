Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı

23.06.2022 12:08
Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı

SİVAS'ta kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, emekli kadın öğretmen H.D.'nin (68) 800 bin lira değerindeki altınları ile 190 bin lira parasını dolandıran 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

SİVAS'ta kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, emekli kadın öğretmen H.D.'nin (68) 800 bin lira değerindeki altınları ile 190 bin lira parasını dolandıran 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

Telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtan şüpheliler, adının bir suça karıştığı konusunda ikna ettikleri emekli öğretmen H.D.'nin, verdikleri banka hesap numarasına 190 bin lira yatırmasını sağladı. Daha sonra eve gelen şüpheliler, ziynet eşyalarının da kendilerine verilmesi için kadını ikna etti. 800 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere veren H.D. daha sonra dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.S.G. (33) ve İ.G.'yi (28) Şanlıurfa'da gözaltına aldı. M.S.G.'nin üzerinde 8 tam altın ve 6 bin 800 lira ele geçirildi. Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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