Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Sivas kara yolu Emre köyü mevkisinde yapılan denetimlere katılan Tataroğlu, sürücülere broşür dağıtarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, ayrıca denetim yapılan araçta bulunanlara şeker ikram etti.