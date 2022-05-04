Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı

04.05.2022 15:57
Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Sivas kara yolu Emre köyü mevkisinde yapılan denetimlere katılan Tataroğlu, sürücülere broşür dağıtarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, ayrıca denetim yapılan araçta bulunanlara şeker ikram etti.

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Jandarma, Erzincan, Albay, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika


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