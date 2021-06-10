Sivas'ta endometriozis hastalığına karşı yeni ilaçların araştırılacağı projeye TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğretim üyelerince, gebelik oluşumunu zorlaştıran ve yaşam kalitesini bozan endometriozis hastalığına karşı yeni ilaçların araştırılacağı projeye, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) da 45 bin lira destek vereceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Nazan Yurtcu'nun yürütücülüğünü yaptığı projede, Prof. Dr. Ali Çetin, Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan, Doç. Dr. Mustafa Özkaraca ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Berk de görev alıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yurtcu, endometriozis hastalığının dünya genelinde ve Türkiye'de doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 5-10'unu etkilediğini belirterek, "Bu hastalıkta endometriumu (rahmin iç duvarı) oluşturan hücreler, rahim dışında başka organlar üzerinde, genellikle yumurtalık, tüpler gibi diğer üreme organları, karın boşluğu veya uzak organlarda yerleşim göstermektedir. Hastalığın yol açtığı şikayetler diğer jinekolojik rahatsızlıklarla benzer özellik gösterdiğinden hastalara doğru teşhisin konması ve tedavi uygulanma süreci uzun zaman alabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yurtcu, hastalığın gebelik oluşumunu zorlaştırdığına ve yaşam kalitesini bozduğuna dikkati çekerek, "Projemizin temel konusu, deneysel endometriozis modelinde etkin tedavi seçeneği olabilecek yeni ilaç araştırılmasını içermektedir." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK da projeye 45 bin lira destek verecek.