Sivas'ta Engelli Aktif Yaşam Merkezi yapılacak - Son Dakika
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Sivas'ta Engelli Aktif Yaşam Merkezi yapılacak

6 saat önce

Sivas'ta yapılacak Engelli Aktif Yaşam Merkezi projesinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Sivas'ta Engelli Aktif Yaşam Merkezi yapılacak, System.String[]

Sivas'ta yapılacak Engelli Aktif Yaşam Merkezi projesinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Sosyal Destek Programı'nda 2 milyon 180 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iştirakçi olduğu proje ile özel eğitime gereksinim duyan çocukların yaşam kalitesinin artırılması, topluma entegrasyonlarının sağlanması ve çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin, Hamidiye Kültür Parkı içinde inşa edileceğini belirterek, "İş uğraş atölyesi, oyun alanı, atlı terapi, kafeterya, konferans salonunun yer alacağı projede, özel gereksinimli bireyler mesleki eğitim alarak spor faaliyetleri yapabilecekler. 16 bin metrekare alana inşa edilecek merkez ve diğer projeler bittiği zaman bölge ciddi bir cazibe merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise engelli çocukların geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini aktararak, "Bu hususta harcanan bütün emek ve paraların her şeye değer olduğunu düşünüyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de Sivas Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin önemine vurgu yaparak, "Engelliler için sosyal aktivite merkezi olacak. Burası ayrıca engelliler için mesleki eğitim merkezi olacak. İşin bu tarafını da önemsemek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Ayhan, Kaya ve Kilci protokolü imzaladı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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