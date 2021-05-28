Sivas'ta erken doğumun önüne geçecek projeye TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğretim üyelerinden oluşan proje ekibinin erken doğumun tanı ve tedavisine moleküler çözümler getirmeyi amaçlayan projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Nazan Yurtcu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Erken Doğum Yapan Annelerde Hippo Yolağına Etkili mi? RNA'ların ve Hippo Yolağı Gen ve Proteinlerinin İfadelenme Regülasyonu Projesi", TÜBİTAK'tan destek alacak.

Erken doğumun tanı ve tedavisine yardımcı olacak moleküler çözümlerin önünü açmayı, Türkiye'de ve dünyada anne ve bebek sağlığına katkı yapmayı amaçlayan projenin ekibinde Prof. Dr. Ali Çetin ve Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtcu, erken doğumun gelişmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi Türkiye'de de anne ve bebek sağlığı açısından önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Yurtcu, uzun yıllardır üzerinde çalışılmasına rağmen geleneksel araştırma yöntemleriyle hastalığın öngörülmesi, önlenmesi, tanısı, tedavisi ve izlenmesi gibi çeşitli klinik basamaklarda önemli bir ilerleme kaydedilemediğini aktararak, "Yeni doğan yoğun bakım koşullarının iyileşmesi ve tecrübe artışı, erken doğan bebeklerin yaşama tutunmasını ve en az zarar ile sağlığına kavuşmasını önemli ölçüde desteklemiştir." ifadesini kullandı.